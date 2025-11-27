香港エクスプレス航空は、「ブラックフライデーセール」を11月26日から30日まで開催している。対象路線は東京/羽田発着の香港経由ブーケット・ダナン行き航空券で、片道運賃は4,000円から。運賃カテゴリはウルトラライト、ライト、エッセンシャル、マックスの4種。いずれも往復同時購入時に適用する。燃油サーチャージと諸税は別。対象は一部便で、販売座席数に限りがある。搭乗期間は12月5日から2026年3月31日まで。