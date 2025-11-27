JR九州は、「こどもぼうけんきっぷ」を12月24日から2026年1月7日まで発売する。小学校6年生以下が対象で、JR九州の普通・快速とJR九州バスの路線バス全線が1日乗り放題。特急券を別途購入すれば、JR九州の新幹線や特急、D＆S列車にも乗車できる。発売はJR九州インターネット列車予約と指定席券売機に限る。JR九州以外の区間は対象外で、山陽新幹線の小倉〜博多駅や福岡市地下鉄などは利用できない。料金は100円。有効期間は1日。販