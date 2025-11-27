果たして大谷はWBCで投げるのだろうか(C)Getty Images早くも議論は尽きないようだ。現地時間11月24日、公式インスタグラムで2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場意向を正式に表明したドジャースの大谷翔平。スーパースターの参戦に球界全体が沸き立つ一方、投打二刀流の可否に関しては、現地の識者からさまざまな見解が飛び交っている。【写真】球団カメラマンが投稿した笑顔の大谷夫妻との3ショットを見