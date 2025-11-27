ビザ・ワールドワイド・ジャパンは11月21日、「2025年大阪・関西万博」開催期間中の消費動向に関する分析結果を発表した。調査はVisaNetデータをもとに行われた。万博イベント期間の大阪府における全体の消費額万博開催期間中、大阪府の消費全体において、前年比で約13%増加し、国内利用者による消費は13%の増加、海外からの旅行者による消費は14%の増加が見られた。経済的恩恵は関西全域に波及し、海外旅行者消費は大阪・京都で20