ロッテの横山陸人投手が２７日、契約更改交渉に臨み、今季から２０００万円増の年俸５８００万円（金額は推定）でサインした。プロ６年目の今季は５０試合に登板し、２勝４敗１２セーブ、防御率２・０８をマーク。オフには、今季限りで現役を引退した美馬学２軍投手コーチから背番号１５を継承することが発表されていた。横山は「タイトルが欲しいので、セーブ王を狙ってやっていきたい。ここ２、３年は毎年、５月病で５月に