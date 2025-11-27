ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#12が、21日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット○腕にびっしり入った和彫りの理由番組では、建設現場で働くギャルたちに密着。ダンプ運転歴15年の“ダンプ女子”古澤未来さんに続いて、“溶接ギャル”としてSNSを中心に注目を集める粉すけさんが登場した。普段はギャル全開の派手メイクでありながら、ヘルメットの下はすっぴんでネイル