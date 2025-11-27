◆スノーボードビッグエア女子Ｗ杯第１戦・予選（２７日、中国・張家口）女子予選が行われ、２０１８年平昌、２２年北京五輪代表の鬼塚雅（ＩＳＰＳ）が１本目に８９・００点をマークし、予選１位通過を果たした。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考が始まった昨季は、開幕前に練習中の転倒があって左膝の靱帯を損傷。Ｗ杯で表彰台に届かず、選考レースでも出遅れた。自身３度目の五輪へ、来年１月までのＷ杯で優