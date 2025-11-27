大阪管区気象台は、近畿地方で２７日夜から２８日にかけて、黄砂の飛来が予想されると発表しました。近畿地方では、２７日夜から２８日にかけて黄砂が飛来し、屋外では所により黄砂が付着するなどの影響が予想されます。気象庁の黄砂解析予測図によりますと、黄砂は２８日午前０時には兵庫県北部に飛来し、午前３時には近畿全域に予想されています。その後、２８日正午には、黄砂は太平洋に抜ける見込みです。気象台は、水平方向で