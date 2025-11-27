餃子･中華料理チェーンの「餃子の王将」は12月1日(月)から、期間限定で「五目あんかけラーメン」を販売する。販売期間は2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)、一部店舗を除く全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で販売する。〈北海道産小麦の麺にアツアツ餡が絡む、具沢山ラーメン〉「五目あんかけラーメン」は、オイスターソースのコクと魚介ダシの旨味が効いた熱々の餡が特徴。北海道産小麦粉を使用したもちもちの麺に、海老