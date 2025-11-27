北海道旭川市で１１月６日、８４歳の女性が車にひき逃げされ死亡した事件で、警察は旭川市に住む５３歳の女を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、旭川市の高桑智子容疑者です。高桑容疑者は１１月６日、旭川市永山３条１５丁目の市道で、三浦律子さん８４歳を乗用車でひいて死亡させ、逃走した疑いが持たれています。高桑容疑者は逃走後に現場に戻り、警察官に「何かをひいたかもしれない」と申し出ていました。調