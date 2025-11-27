日経平均株価の上げ幅が一時700円を超え、5万円を回復したことを示すモニター＝27日午前、東京都港区の外為どっとコム27日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸し、前日終値からの上げ幅が一時700円を超えて、取引時間中として1週間ぶりに節目の5万円を回復した。前日の米国株高を好感した買い注文が先行した。午前終値は前日終値比644円31銭高の5万0203円38銭。東証株価指数（TOPIX）は16.48ポイント高の3371.98