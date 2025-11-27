【UEFAチャンピオンズリーグ】パフォス 2−2 モナコ（日本時間11月27日／リマソール・スタジアム）【映像】南野拓実、神ムーブ&ゴール→守備陣イライラ！モナコに所属する日本代表MFの南野拓実の完璧な先制点が話題となっている。相手DFラインを混乱に陥れる神ムーブに元ブラジル代表DFはイライラした様子を見せた。モナコは日本時間11月27日、UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でパフォスと対戦。南野はトップ下