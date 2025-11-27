きょう27日からあす28日にかけて、前線を伴う低気圧が日本海からオホーツク海へと進む見通しです。この前線が通過する影響で、きょうは西・東日本では雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨となるでしょう。北日本も次第に雲が広がり、夜を中心ににわか雨の所がありそうです。あすは、西日本や東日本太平洋側は西から天気が回復に向かうでしょう。一方で、東日本の日本海側や北日本は雨が降り、雷雨となる所もある見込みです。落雷や激