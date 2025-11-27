TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送された。新日本プロレスで「平成維震軍」などで活躍した往年の名プロレスラー後藤達俊（69）の名前が何度も連呼される場面があった。「第11回替え歌最強トーナメント年に1度の恒例企画！今年の審査員は現役プロレスラー51人」にレイザーラモンRG、や団本間キッド、どぶろっく、野性爆弾くっきー！、エハラマサヒロ、お見送り芸人しんいち、長州小力、ハリ