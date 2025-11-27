能登牛や加賀野菜など石川県産食材を味わえる飲食店が金沢駅前の商業施設にオープンするのを前に、試食会が開かれました。金沢フォーラスにオープンするのは、JA全農が運営する「みのる食堂」です。JA全農では、国産の農畜産物の消費拡大を進めようと、直営の飲食店を全国で49店舗展開していて、これで50店舗目となります。金沢フォーラス店では、能登牛や能登豚を使った自家製ハンバーグのほか、JA