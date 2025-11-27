今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『サケの遡上を見てきたよ【COEIROINK投稿祭2025】』というふたもじさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）千歳川にサケの遡上を見に行きました。 動画に入れ忘れましたが、音声ガイドもあります。自分のスマホとイヤホンを使うタイプです。投稿者のふたもじさんが、サケの遡上を見に行きました。遡上とは川をさかのぼって行くことで、主に魚や船の動きに対して使用