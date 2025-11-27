Fシリーズはコスパ最強のカスタムフィットスピーカー10月に発表された『カロッツェリア2025年冬モデル』。オーディオ系を中心に興味深いモデルが数多くリリースされ、愛車のカーAVシステムのグレードアップを考えている人には見逃せないラインナップだ。【画像】7年半ぶりのフルチェンも。パイオニア・カロッツェリアの新製品全11枚そんな話題のモデルの実機に触れて試聴もできるというプレス向け商品説明会が、11月上旬に開催さ