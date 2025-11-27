木原稔 官房長官「会談の詳細というのは、まさに外交上のやり取りであって、お答えは差し控えさせて頂きます」木原官房長官はさきほどの記者会見でこのように話し、日中問題に関するトランプ大統領との電話会談の内容については言及を避けました。ただ、日本政府関係者によりますと、日米首脳の電話会談では「事態の沈静化に向けた協力の確認がおこなわれた」ということです。