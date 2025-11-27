アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が高市総理との電話会談で、台湾をめぐる発言で中国を刺激しないよう求めたと報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは26日、日米両国の関係者の話として、トランプ大統領が日本時間25日に行った高市総理との電話会談の中で、台湾をめぐる発言を抑制し、中国を刺激しないよう求めたと報じました。一方で、台湾有事に関する答弁の撤回を求めることはなかったと