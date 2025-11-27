【新華社池州11月27日】中国安徽省池州市貴池区の石門村は現在、一年で最も魅力的な時期を迎えている。上空から見下ろすと、村を囲む山の木々が鮮やかに色づき、自然が生み出した「絵巻」が広がっている。（饒治国、何先発）