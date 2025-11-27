自身の弟子に茶道の「教授」資格に合格したとウソを言って、合格料の名目で現金をだまし取ったとして茶道教室を経営する女が逮捕されました。警視庁によりますと、茶道教室を経営する渋沢宗麗こと渋沢麗扇容疑者は、去年4月中旬頃自身の弟子の女性に、「待ちかねた教授おめでとうございます」などと茶道の「教授」資格に合格したようにウソを言って、その後、合格登録手数料の名目で、現金123万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取