俳優で作家の松宮なつさんが26日、自身のインスタグラムを通じて、サッカー元日本代表の立田悠悟さんとの結婚を発表しました。【写真を見る】【 松宮なつ 】結婚を発表お相手はサッカー選手の立田悠悟さん「彼の寛大な優しさと温かな愛情に日々心から安心と幸せを感じています」松宮さんは投稿で「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ」と題し、「私ごとではございますが、この度サッカー選手の立田悠