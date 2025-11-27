【新華社麗江11月27日】中国雲南省麗江市玉竜ナシ族自治県に位置する麗江市玉竜雪山風景区は初冬を迎え、一年で最も美しい時期となった。風景区内の雲杉坪では高山草原の一部が黄金色に染まり、純白の雪山と映え合って趣ある風景が広がっている。四川省の九寨溝に似た美しい景観から「小九寨」と呼ばれる藍月谷では、幻想的な濃い青色をした湖面に、周囲を取り巻く赤や黄色に紅葉した木々が倒影として映り込む。色彩豊かな油絵