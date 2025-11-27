今年度のクマによる死者数は過去最多になっており、全国各地でクマの目撃や被害が相次いでいます。マーケティング・リサーチ会社の株式会社クロス・マーケティング（東京都新宿区）が実施した「害獣に関する調査（2025年）」によると、6割以上が「害獣の目撃情報や被害が増えたと感じる」と回答したことがわかりました。では、害獣対策として気を付けた方がよいと思うことはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】