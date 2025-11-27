日本銀行の野口旭審議委員は２７日、大分市で講演し、追加利上げについて「ペースが速すぎても遅すぎても問題がある」と主張した。野口氏は、米国の高関税政策の影響について「それほど深刻なものにならないというのが、現時点での一般的な見方だ」と述べ、利上げについて「基本的な政策方針に立ちかえる」と説明した。日銀は１月の金融政策決定会合で政策金利を０・５％程度に引き上げ、３月の会合以降、６会合連続で据え置