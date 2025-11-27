MERCURYDUOの2025年ホリデーコレクションが登場！異素材のベロアやサテン、チュールを巧みに組み合わせた上品なオケージョンワンピースが、特別な日を華やかに演出します。大胆な肌見せデザインや、柔らかなシルエットが特徴で、ディナーやホリデーイベントにぴったり。公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」では先行予約がスタートし、12月3日より全国の店舗で順次発売。 ホ