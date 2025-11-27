Photo : Kazumi Oda iPhone 17 Proの「コズミックオレンジ」、あれ本当にいい色ですよね。光の当たり方で印象が変わるメタリックな質感で、暗い場所では少しだけ深い銅色に寄り、昼間の光を浴びると一気に華やぐ。毎日使うたびに、“角度で表情が変わるiPhone”の面白さを改めて感じます。 Photo : Kazumi Oda