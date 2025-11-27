中国北西部では初の市内免税店が11月26日、陝西省西安にオープンしました。この免税店は西安市の南北中軸線に沿った中心商業エリアに位置し、売り場面積2050平方メートルの3階建てで、免税商品エリアと課税商品エリアが設けられています。有効な旅券を持ち、60日以内に航空便で西安から出国する国内外の旅客が免税エリアで買い物をする際、「市中免税店購入・空港受け取り」サービスを受けられます。（提供/CRI）