2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの聖火採火式が現地時間11月26日、ギリシャの古代オリンピアで行われました。式典は天候の影響で古代オリンピアの遺跡からオリンピア考古博物館内に変更されました。式典には、ギリシャのコンスタンティノス・タスラス大統領、国際オリンピック委員会（IOC）のカースティ・コベントリー会長、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック組織委員会のジョバンニ・マラゴ会長らが出席しました。（