「キャンプからずっとリハビリで今年中に復帰する予定ではいたんですけど、思ったより怪我の方も具合を見ながら慎重になって、後半復帰できてそこは良かったかなと思うんですけど、もっともっとまだ支配下に向けてやることがたくさんあるなと感じた1年でした」。ロッテの本前郁也は今季を振り返った。本前は24年2月20日の楽天との練習試合、2イニング目となった4回、岡島豪郎、島内宏明に連打を浴び、鈴木大地に投じた初球、