「ドラゴンビューティーズ」の人気チアCPBL・味全のチア「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン）が26日にインスタグラムを更新、「美女と野獣」のベルに扮し、イエローのドレスをまとった姿を公開した。フォロワー182万人と絶大な人気を誇るチアに「心臓がもたない」「美しすぎる」とファンからは歓喜の声があがった。選手より人気とも言われる台湾球団のチア。その中でも林襄は日本で写真集を発売するなど、母国を