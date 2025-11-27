ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』デザインの和菓子「食べマスあそーと」が、12月2日（火）から、全国の「セブンイレブン」店舗のチルドスイーツコーナーで販売される。【写真】お顔は全部で5種類ずつ！ハチワレ、うさぎのデザインもかわいい■各商品で味が異なる今回発売されるのは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがパジャマを着たデザインの、2種類の和菓子がセットになった「食べマス」シリーズ。2024年発売された商品の