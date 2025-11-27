「うまい鰻を腹いっぱい!」をコンセプトにした鰻専門店「鰻の成瀬」は今秋、取り扱う鰻をリニューアルした。このほど「【鰻の成瀬】新鰻お披露目・試食会」が開催され、展開するフランチャイズビジネスインキュベーション社の山本昌弘社長が登壇。鰻業界におけるワシントン条約の影響や養鰻領域での AI 活用について、トークセッションで語った。○世界最大級の養鰻グループも登壇海外産のニホンウナギ(ジャポニカ種)を使った単一