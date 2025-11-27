NTTプレシジョンメディシンは11月26日、レセプトと健診情報や遺伝子情報を用いた11万人のデータセットの整備を開始したことを発表した。このデータセットを活用したサービスにより、NTTグループの健康増進に役立てるほか、医学の進歩、医療経済効果、国民の健康増進にも寄与するとのことだ。○サービス開始の背景健康増進施策の効果分析や医療費・疾病分析を行い、効果的な健康増進施策およびヘルスケアサービスなどを開発するため