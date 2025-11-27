教師のグループが児童の盗撮データをSNSで共有していた事件で、27日再逮捕された岡山県の小学校教師の勤務先から、デジタル時計型の小型カメラが見つかったことがわかりました。岡山県の小学校教師・甲斐海月容疑者(27)は今年、13歳未満と認識していた着替え中の女子児童4人の下着姿などを動画で盗撮し、別の教師が参加するSNSグループに共有した疑いで27日、再逮捕されました。警察によりますと、勤務先