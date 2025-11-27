俳優の鈴木砂羽（53）が 、26日に自身のインスタグラムを更新。ドラマ『相棒』シリーズで夫婦役を演じる寺脇康文（63）との2ショットを投稿した。【写真】「年々仲良しになってる」“夫”とのリラックス2ショットを披露した鈴木砂羽鈴木は、「なんだか年々仲良しになってる気がするこの夫婦」「お互い歳を重ねるってまろ味が出ていいですよね」とつづり、リラックスした雰囲気で寺脇とポーズを決めた写真をアップ。続けて