今日27日は西から寒冷前線が通過し、上空に寒気が流れ込むため大気の状態が非常に不安定。今日27日夕方は九州北部や中国地方で雨が強まり、今夜は四国から北海道にかけても局地的に雷雨に。関東も今夜は所々で雨が降りそうです。明日28日は日本海側中心に雨が続き、北風強まる。今日27日夜は西日本〜北日本の所々で雨風強まる今日27日は西から寒冷前線が通過し、上空に寒気が流れ込むため大気の状態が非常に不安定となるでしょう。