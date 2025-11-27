お笑いコンビ「バッテリィズ」寺家（35）が27日に都内で「めちゃクエスト presented by Meta Quest」に出席。2024年M-1準優勝後の生活の変化について語った。日本一の漫才を決める「M-1グランプリ」に出場し、2024年初決勝進出で準優勝。優勝した「令和ロマン」に一歩及ばなかったものの、知名度は一気に高まった。大飛躍の1年を振り返り「色んな仕事、初めての事、いっぱいなんで毎日楽しかったです。本当に、あっという間