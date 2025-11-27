企業などが受けるサイバー攻撃の１つであるランサムウェアは、コンピュータやサーバーに侵入してファイルを暗号化したり、システムをロックして使用不能にした上で「復旧させる代わりに身代金を払え」と要求する悪質なソフトウェアだ。被害者はファイルが開けなくなるだけでなく、業務停止、情報漏洩、信用失墜など多重の打撃を受ける。最近では攻撃の手口が巧妙化し、暗号化だけでなく「データを盗み出す→公開すると脅す」と