全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は本場フランスで修行したシェフが営む、地域に愛されるフランス料理店を紹介します。 新潟市北区に店を構えるフランス料理店『フランス食堂清水』。【藤森麻友アナウンサー】「フランス料理と言えば敷居が高いイメージがありますが、店名には“食堂”の文字が書かれています」【フランス食堂清水 清水大輔シェフ】「フランス料理は高いし、量が少ないしというような声が周りから多