鈴木憲和農相が26日、TBS系「news23」（月〜金曜午後11時）に生出演。就任後に経済対策として打ち出した「おこめ券」配布について、小川彩佳らレギュラー陣の質問攻めにあった。鈴木農相が出演すると、石破政権での小泉進次郎前農相（現防衛相）の増産などの政策から一転し、「猫の目農政」と批判があることに触れ、鈴木氏が国会で「いい意味で今回は猫の目農政だったと私としては受け止めればいいのかな」などと語った場面もVTRで