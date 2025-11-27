NZ中銀総裁利下げサイクル終了した可能性を示唆、ハードルが高い NZ中銀のホークスビー総裁は利下げサイクルが終了した可能性を示唆した。 ホークスビー総裁はブルームバーグのインタビューで、さらなる利下げにはハードルが高いと述べた。追加利下げに踏み切るには見通しの大幅な変化が必要だ、中銀予測では来年を通じて変化がないという点で一貫している。