アジア株香港市場で不動産と銀行が下落、中国不動産危機が再燃韓国株は4000回復 東京時間11:16現在 香港ハンセン指数 26019.48（+91.40+0.35%） 中国上海総合指数 3886.12（+21.94+0.57%） 台湾加権指数 27631.67（+222.13+0.81%） 韓国総合株価指数 4003.18（+42.31+1.07%） 豪ＡＳＸ２００指数 8620.50（+13.96+0.16%） アジア株は上昇、米株4日続伸を受け買い優勢で始まってい