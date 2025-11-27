きょう27日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜後10：00）では「狭さを克服するためのアイデアを極めた8帖ハウス」が登場する。【動画】「大丈夫これ？」驚き、“カメのような形”の家建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー。今回は「アレを極めた家スペシャル」と題して、驚きの