「ラッツ＆スター」の桑野信義（68）が27日、フジテレビ系「ノンストップ」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。がん闘病を奮い立たせた盟友・鈴木雅之（69）の言葉を明かした。2020年に体調不良のため検査を受けた結果、直腸がんステージ3bと診断された桑野。コロナ禍で家族すら面会ができない状況の中で、鈴木からの連絡が支えになったという。「鈴木雅之リーダーがLINEで“頑張れ”ってしょっちゅう励ましてくれた。病院の下を