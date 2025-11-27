【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は26日、国務省が欧州とカナダ、オーストラリア、ニュージーランドに駐在する米国の外交官に対し、移民受け入れの制限を各国政府に要求するよう指示したと報じた。強硬な移民対策を掲げるトランプ政権が、他国にも対策強化を求めて圧力をかけている可能性がある。指示は21日付で米国の在外公館に発出され、移民による犯罪行為の悪影響を強調するよう求めたという。国務省は