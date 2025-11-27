８月１４日に１０２歳で亡くなった茶道裏千家前家元・千玄室さんのお別れの会が２７日、京都市左京区の国立京都国際会館で行われ、政財界や茶道関係者ら各界の招待者が故人をしのんだ。午前中は三笠宮家の彬子さま、表千家の千宗左家元（５５）、武者小路千家の千宗守家元（８０）ら約１６００人が訪れた。会では、千さんの長男で喪主の裏千家十六代家元、宗室さん（６９）が「大変長い間、先代がお世話になりましたこと御礼