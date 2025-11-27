公明党の会合であいさつする斉藤代表（奥中央）＝27日午前、東京都新宿区の党本部公明党の斉藤鉄夫代表は27日の党会合で、高市早苗首相が26日の党首討論の際に企業・団体献金の規制強化を軽視したと批判した。「政治改革への取り組みの姿勢に、疑問を感じざるを得なかった」と指摘した。首相は党首討論で立憲民主党の野田佳彦代表から企業・団体献金の規制強化を求められたのに対し「そんなことよりも、ぜひ定数削減をやろう。