「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２６日、グランドプリンスホテル新高輪）阪神からはＭＶＰを獲得した佐藤輝明内野手、藤川球児監督ら計１０人が壇上に上がった。表彰式終了後にステージで行われた記念撮影では、近本光司外野手が全力アピールのほっこりシーンを見せた。集合写真では藤川監督を中心に、佐藤輝、才木と長身の選手が両脇を固めた。佐藤輝の隣には森下、才木の隣