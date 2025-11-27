今年も残すところあとひと月ほどで、県内各地で新年を迎える準備が始まっています。秋田市の神社では毎年恒例の干支が描かれた大きな絵馬の制作が行われています。秋田市にある総社神社です。この時期恒例、干支の大絵馬を描くのは秋田市の水墨画家飯塚洋三さん92歳です。飯塚さんは2009年から担っていて今年で17回目を数えます。秋田杉でつくられた畳約6枚分もの大絵馬。来年の干支、午が描かれ神社に奉納されます。飯塚洋三さん